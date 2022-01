Sono 457 i nuovi positivi registrati su 4052 tamponi processati. Ma sono di più i guariti, 539. Il tasso di positività cala all’11,2%. Nel bollettino dell’Asrem è riportato un ricovero in Malattie infettive e un trasferimento dal reparto in Terapia intensiva. Altri due i ricoveri nella struttura “Anziano fragile”.

Al momento al Cardarelli sono 37 i pazienti con Covid in cura, dei quali 3 in Rianimazione, 20 in Malattie infettive e 14 in “Anziano fragile”.

Gli attualmente positivi in Molise sono 9230.

I nuovi contagiati riscontrati con tamponi molecolari e antigenici sono distribuiti in oltre 70 comuni. Il numero più alto riguarda Termoli con 79 casi. 55 quelli di Campobasso, 44 di Isernia, 24 di Bojano, 21 di Venafro, 20 di Trivento, 19 di Santa Croce di Magliano, 13 di Campomarino, 12 di Montenero di Bisaccia, 10 di Macchiagodena e negli altri centri numeri inferiori.