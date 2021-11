L’EnergyTime Spike Campobasso era chiamata a una reazione immediata dopo il mezzo passo falso di sabato scorso. Detto, fatto ad Andria i molisani hanno vinto 3 set a 0. Gara sempre amministrata dai ragazzi di mister Maniscalco, seguiti in terra pugliese da un nutrito gruppo di tifosi. L’EnergyTime ha dovuto fare i conti con due assenze importanti: Picardo per infortunio e Romagnoli per motivi personali. Lo staff tecnico si è affidato a Parisi palleggiatore, opposto Saraceno, Mitidieri e Sulmona i due centrali, schiacciatori Rescignano e Maiorana e Santucci libero. In avvio di gara l’Andria si porta fino al +3 del 13-10 che spinge mister Maniscalco a chiamare time out. Inizia così la risalita, con i molisani che prima accorciano il gap e poi completano la rimonta 20-25. Nel secondo set Sulmona e soci provano a fuggire ma i padroni di casa almeno fino al 16 pari restano in partita. La Spike sale in cattedra e si porta a casa il parziale 20-25 ed è 2-0 nel conto set. La terza frazione si apre sulla falsa riga delle precedenti, avvio equilibrato poi la sterzata decisiva che porta al 19-24. Qualche errore di troppo e l’Andria accorcia fino al 22-24, prima del definitivo 23-25 con il quale si mettono i titoli di coda al match.

Soddisfatto mister Mariano Maniscalco: ” Sono tre punti importanti. Fanno bene alla classifica e al morale della squadra. Siamo scesi in campo sapendo che l’Andria è un’ottima squadra, che aveva ottenuto buoni risultati in casa. Siamo stati determinati, lasciando davvero poco agli avversari”. L’EnergyTime Spike Devils Campobasso con i tre punti conquistati ad Andria è salita a quota 12 punti, alle spalle di Leverano e Gioia del Colle che aprono la classifica del girone L a quota 13. Sabato si torna al Pala Vazzieri con una sfida di cartello, in Molise arriverà Gioia del Colle, reduce dalla sconfitta al tie break proprio contro Leverano, che gli è costata la vetta solitaria. E’ già possibile prendere il proprio biglietto gratuito per il big match di sabato.

Tabellino.

ANDRIA – ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO: 0-3 (20-25 /20-25 /23-25)

Andria: Massa, Tellez, Caldarola, Rubino, Carofiglio, Di Bari, Matera, Lombardi M. , Di Sibio, Lombardi P., Renzo, Santacroce (L), Zingaron (L2). Allenatore: Pepe

EnergyTime Spike Devils Campobasso: Saraceno 11, Sulmona 9, Rescignano 18,Maiorana D. 8, Mitidieri 5, Parisi 2, Santucci (L), Mottola, Ceccato, Cannazza. N.e.: De Socio. Allenatore : Maniscalco

Arbitri: Gelano (Napoli) – Capobianco ( Potenza)

Durata set: 23′, 25′, 28′. Tot: 76′

Fonte: Ufficio stampa