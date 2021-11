Ripalimosani è tra i comuni molisani più attivi nell’ottica di diventare paese cardioprotetto. Quest’estate, la Parrocchia guidata da Don Moreno Ientilucci, con la collaborazione di Comune e Croce Rossa, ha organizzato un corso aperto a tutti per capire e imparare come e quando si utilizza un defibrillatore, dopo che una famiglia ha voluto donarne uno proprio alla Parrocchia. Ripalimosani ne aveva già due, “quindi, fare un corso, diventava una cosa logica e necessaria” ha spiegato don Moreno. Ieri, per la solennità di tutti i Santi, al termine della Messa delle 11, è stato consegnato ufficialmente alla comunità e al comune il defibrillatore e sono stati consegnati anche i diplomi a coloro che hanno seguito il corso per imparare a usarlo questa estate.

Intanto, in paese, da oltre 5 anni la Chiesa Madre è chiusa, per i cittadini, punto di riferimento religioso ma anche sociale. E’ nato un comitato che si sta adoperando affinché la Chiesa di Santa Maria Assunta riapra al più presto. Il sindaco Marco Giampaolo si è schierato con il Comitato, abbracciandone la causa .

“Sono inaccessibili – ha scritto in una nota – anche tutti i locali annessi, da sempre luogo di catechesi e iniziative per giovani e bambini. L’assenza di questo punto di riferimento è una grande piaga per tutti noi”. Il sindaco ha spiegato che nel 2016 l’edificio è stato chiuso per importanti lesioni strutturali. A differenza del campanile che è di proprietà comunale, la Chiesa appartiene alla Curia e per la ristrutturazione oggi occorrono somme ingenti che vanno ben oltre il milione di euro.

“Il dialogo con le istituzioni è costante, a tutti i livelli, e – ha sottolineato Giampaolo – da subito è stato redatto e illustrato il progetto di ricostruzione”. Don Moreno Ientilucci si sta muovendo per reperire fondi attraverso canali ecclesiastici e non solo e il Comitato ha anche inviato una lettera al Papa, dopo quelle mandate dal precedente sindaco Michele Di Bartolomeo e dallo stesso Giampaolo negli ultimi due anni

“Ben vengano azioni popolare per risolvere il problema – ha concluso il sindaco – ma non scadano mai in tristi e puerili strumentalizzazioni”.