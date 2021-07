Share on Twitter

In data odierna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il salvataggio di una volpe caduta in una vecchia vasca di una fontana nel Comune di Pietrabbondante.

La squadra di Agnone ha recuperato e posizionato in un trasportino l’animale per il successivo trasporto presso una struttura statale: la Riserva Naturale Orientata di Montedimezzo, area naturale protetta situata nel Comune di Vastogirardi, gestita dai Carabinieri Forestali, ove era presente un veterinario per le cure del caso.