L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha ricevuto una donazione da parte degli studenti del Liceo D’Ovidio di Larino.

I fondi raccolti grazie alla vendita dell’annuario fotografico 2021 sono stati infatti destinati dagli studenti della web tv del liceo D’Ovidio all’associazione provinciale LILT con cui l’istituto collabora ormai da diversi anni sulle importanti tematiche della prevenzione grazie al programma “Guadagnare Salute con la LILT”.

“E’ per noi – ha affermato la presidente della LILT Campobasso, Milena Franchella – motivo di orgoglio. Ogni contributo economico per la nostra associazione è importante perchè ci aiuta a realizzare i progetti e a diffondere la cultura della prevenzione. Ma questo contributo è ancora più importante perché vuol dire che in tutti questi anni di lavoro siamo riusciti, insieme con i docenti e l’istituzione scolastica, a trasferire non solo gli obiettivi primari della prevenzione oncologica ma anche l’importanza del volontariato”.

Il contributo sarà investito a sua volta nelle attività che la LILT Campobasso porta avanti nelle scuole perché i giovani sono il futuro ed educarli alla prevenzione, al prendersi cura di sé, a mantenere corretti stili di vita è fondamentale e ripagherà negli anni successivi.

“Un sentito ringraziamento, oltre che al dirigente Antonio Vesce e ai docenti referenti, va in particolare – conclude la Franchella – agli studenti del liceo D’Ovidio che in questi anni hanno partecipato attivamente al progetto “Guadagnare Salute con la LILT” ed ai peer educator Alessandra Marrano ed Antonella Biondi che hanno portato avanti i valori della prevenzione con la metodologia del coinvolgimento tra pari”.