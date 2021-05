Solennità di San Pardo, il programma delle celebrazioni

Share on Twitter

Mercoledì 26 maggio 2021 la comunità celebra la solennità di San Pardo, patrono principale di Larino e di tutta la diocesi. Durante tutta la giornata nella nostra Cattedrale saranno celebrate quattro Sante Messe:

– ore 8 Santa Messa

– ore 11 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca, con la partecipazione delle sole Autorità civili e militari della Città di Larino, dei rappresentanti delle varie realtà componenti il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale di Larino e del Direttivo dei Carrieri.

La Celebrazione Eucaristica delle ore 11 sarà trasmessa in DIRETTA TELEVISIVA E IN STREAMING

Su TELEMOLISE (Canale 11 in Molise, canale 880 a Roma e nel Lazio)

Su TELEMOLISE 2 (Canale 12)

Su MISERICORDIA TeleVisione (canale 604 in Molise, canale 636 in Abruzzo)

Sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino

– ore 18 Santa Messa per tutti Carrieri (1 rappresentante per ogni carro).

– ore 20 Santa Messa

Si ricorda che per tutte le celebrazioni l’ingresso in chiesa è contingentato ed è regolato dalle vigenti norme sanitarie uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento. L’ingresso non è consentito a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore ai 37,5° e a quanti siano stati recentemente a contatto con un soggetto positivo al covid 19. Un servizio d’ordine di volontari alla porta della chiesa garantirà il corretto svolgimento delle procedure di ingresso: ci affidiamo alla responsabilità e alla collaborazione di ciascuno.

La solennità è stata preceduta, dal 17 al 25 maggio, dalla Novena di San Pardo: tutte le sere, alle ore 19:00, in Cattedrale, Santa Messa e Novena di San Pardo. Nei giorni della Novena di San Pardo, i Carrieri hanno avuto l’opportunità di portare in Cattedrale un fiore in rappresentanza del loro carro, da collocare nell’apposito raccoglitore posto dinanzi la statua del Patrono.