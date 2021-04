Buone prestazioni per gli atleti della M2 impegnati domenica scorsa presso il centro sportivo di Campodipietra nella prima tappa Molise Swim Cup, riservata alla categoria Esordienti A e B. Nella categoria B maschi secondo gradino del podio per Filippo Biello nel 100 rana chiuso con il tempo di 1’43”9. Terzo posto per Filippo Sessa che ha fatto registrare un crono di 37”7 nel 50 farfalla. Hanno confermato i loro tempi Lorenzo Priolo, Alfonso Orrino, Jacopo Staniscia, Lucio Cavone, Tonino Crudele , David Stella , Samuele Matteo, Simone Sacchetta, Vincenzo Battaglia, Riccardo Mancini, Marco Santella e Gabriele Santella. Tra le Esordienti B Beatrice Orrino fa sua la gara del 50 farfalla (38”2), seguita in classifica da Alessandra Sarra (44”7). Nel 200 stile libero ad un passo dal podio Beatrice Orrino che chiude in 2’54 4. Buone indicazioni sono venute anche da Delia Barisciano, Giorgia Pescolla Martina Margiotta Elena Santopuoli, Federica Guerriero, Alessia Presutti, Giulia Liberanome e Vittoria battaglia. Tra gli esordienti A Giuseppe Cantalupo ha vinto i 200 stile libero (2’15”5), secondo nel 100 delfino. Primo gradino del podio per Edoardo Libertone nel 200 dorso (2’31”9), terzo posto per Luigi Pallante che invece si piazza al primo posto nei 400 misti (5’37”70). Per Libertone secondo posto nel 200 stile. Bene anche Luigi Bozza, Alessandro Mancini, Federico Calzolaio. In campo femminile due ori per Sofia Orrino rispettivamente nel 100 farfalla (1’14”10) e nel 200 stile (2’23”60). Maira Margiotta fa sua la gara dei 400 misti (5’48”30) e quella dei 100 rana (1’25”80) seguita da Mariapia Evangelista. Positive anche le prove di Matilde Orrino, Giulia Colalillo e Ambra Di Paola.

Fonte: Ufficio stampa