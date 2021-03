Iorio: “Salta il centro Covid al Cardarelli… Quindi?”

“Le sconcertanti dichiarazioni dell’amministratore del “Consorzio di imprese” relative alle difficoltà di realizzazione del centro Covid al Cardarelli, la famosa torre, pongono fine ad una rissa di notizie contrastanti”. A dirlo è l’ex governatore Michele Iorio

“La drammaticità delle informazioni – continua – avrebbe dovuto spingere il presidente della Regione a riferire in Consiglio quanto stava accadendo. Ma, come d’abitudine, l’informazione chiara leale e trasparente non appartiene a questa amministrazione”.

“Dalla stampa – aggiunge Iorio – sappiamo oggi che: il centro Covid al Cardarelli non si farà e, se si farà, non sarebbe utile al superamento dell’attuale emergenza; i sei mesi di realizzazione dall’impianto del cantiere corrispondono almeno a 8 mesi di lavoro, se tutto andrà bene”. Michele Iorio si chiede se Toma sia consapevole di quanto sta accadendo o se anche la dirigenza Asrem gli sia estranea.

“Ogni giorno che passa – dice ancora l’ex governatore – il disagio dei cittadini aumenta e cresce la sensazione che ormai appartiene ai molisani di non potersi curare. Perché perdere altro tempo se la soluzione più rapida è sotto gli occhi di tutti?”.

La soluzione prospettata dal consigliere Iorio è che:

1. Si blocchino i lavori mai iniziati al Cardarelli e si utilizzino quei fondi per le piccole ristrutturazioni del Vietri individuando il centro di Larino come unico centro Covid regionale ponendo fine anche al trasporto di pazienti fuori regione nonché alle strutture mobili.

2. Si liberi la struttura del Cardarelli facendolo tornare ad essere un ospedale per le patologie ordinarie;

3. Si eseguano i lavori per adeguare i pronto soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli

“Infine – conclude Michele Iorio – si chiuda questa lunga pagina di contrasti e discussioni su eventuali responsabilità pregresse che servono più a giustificare l’incapacità di chi oggi governa nel fronteggiare l’emergenza piuttosto che a trovare soluzioni idonee per restituire ai molisani il diritto a vivere”.