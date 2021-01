Domani, primo febbraio riapre la scuola dell’infanzia a Pietracatella, dopo la chiusura che era stata decisa per evitare il diffondersi del contagio da Covid. “Grazie ad un lavoro congiunto tra i membri del C.o.C., la Direttrice della scuola dell’Infanzia paritaria e di tutta l’amministrazione si tornerà con la didattica in presenza per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia per la fascia di età da 4 a 5 anni – ha dichiarato il sindaco – Mentre per i 3 anni si prevede la didattica a distanza ove possibile, al fine di evitare eccessivi affollamenti, fino a nuove disposizioni”. Il sindaco e l’amministrazione tutta augurano a tutti i nostri bambini una buona ripresa scolastica in presenza e una forte raccomandazione per il rispetto delle norme anti-contagio.