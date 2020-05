Ammessa alla University Stanford in California, la dottoressa di origini pietracupesi Sarah Di Iorio. In un periodo così difficile a causa dell’emergenza epidemiologica su scala mondiale, non può non rallegrarci la bella notizia dell’ammissione di Sarah Di Iorio, la dottoressa di origini pietracupesi, residente negli USA, alla University Stanford in California, una delle più prestigiose università al mondo per quanto riguarda la ricerca in campo medico-scientifico. Dopo un percorso di studi di scienze biologiche presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) dal 2015 al 2019 – fa sapere il primo cittadino di Pietracupa, Camillo Santilli – Sarah ha conseguito la laurea in Ingegneria Biologica con il massimo dei voti. Dopo uno stage presso Cocoon Biotech di Cambridge, nel Massachusetts, ha beneficiato di una borsa di studio Fulbright per fare ricerca nei Paesi Bassi presso l’Università tecnologica di Eindhoven, dove ha studiato le proteine dell’impalcatura della seta e idrogel per creare una soluzione per la riparazione e la rigenerazione della cartilagine. Ora la ciliegina sulla torta, l’assegnazione di quest’altra borsa di studio per perseguire il suo dottorato di ricerca presso la Stanford University School of Medicine, in California. Una borsa di studio di 43 mila dollari per l’anno accademico 2020-2021 con possibilità di proroga a seguito di valutazione del lavoro svolto. Congratulazioni a Sarah che ha saputo inserirsi in un contesto scientifico così interessante e prestigioso che saprà offrirle una prospettiva di lavoro altamente qualificato. Un motivo di orgoglio – chiude il sindaco Santilli – anche per i familiari, tutti pietracupesi doc, i genitori Pietro e Isa, i nonni Benedetto e Linda, e per tutta la comunità pietracupese”.