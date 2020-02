Da un lato si aspettano i risultati dell’autopsia sul corpo di Victorine Bucci effettuata a Bari dall’equipe del professore Francesco Introna, dall’altro al via gli accertamenti sulla Panda rossa recuperata dai fondali del porto di Termoli mercoledì 22 gennaio dopo oltre un mese di ricerche.

Due passaggi distinti ma interconnessi tra raffronti, analisi e indagini approfondite per fare chiarezza sulle ultime ore della donna di 42 anni di Larino.

In particolare il perito incaricato dalla Procura, l’ingegnere Giovanni Russo, dovrà stabilire da dove e in che modo l’auto di Vicky sia finita in acqua fornendo ulteriori elementi agli investigatori. Dalle prime immagini del recupero l’auto sequestrata e trasferita in un’officina della città aveva i finestrini anteriori aperti, era priva di paraurti e di altre parti della carrozzeria anteriore. L’esperto nominato dalla Procura, attraverso misurazioni e altre verifiche, cercherà di individuare il punto dal quale la Panda si sia inabissata ma anche di capire come sia possibile che sia finita in acqua senza lasciare tracce o pezzi evidenti nella zona del porto.

Velocità e altri aspetti, allo studio la possibile traiettoria in attesa anche degli studi sulle correnti marine. Tutte le ipotesi restano aperte in attesa di elementi più nitidi e di riscontri ufficiali sulla morte di Vicky.