Neonato arrivato morto in ospedale: la Procura apre un’inchiesta dopo denuncia dei genitori

Dramma per una giovane coppia di Termoli che nella notte tra venerdì e sabato ha purtroppo perso il figlio di appena un mese. Intorno alle 4 la chiamata al 118 per una crisi respiratoria del neonato, quando i soccorritori sono arrivati il bimbo era cianotico e hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. In un estremo tentativo è stato portato anche in pronto soccorso al San Timoteo dove, purtroppo, i medici di turno non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Il piccolo, nato prematuro, era a casa da pochi giorni, dopo che era stato dimesso dal reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Chieti. Il suo corpicino si trova ora nell’obitorio del San Timoteo, a disposizione della magistratura. I genitori, sconvolti, hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Termoli che hanno informato la Procura. E’ stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso del neonato e nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico per l’autopsia.