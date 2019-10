Isernia. Controlli straordinari dei Carabinieri, denunce per droga e alcol

Isernia. Senza soluzione di continuità i servizi preventivi di controllo del territorio, che la Compagnia Carabinieri di Isernia mette in campo, mediante il coordinamento delle pattuglie sul territorio, per la vigilanza delle maggiori vie di comunicazione, e garantire quella cornice di sicurezza nei vari comuni di competenza. L’attenzione è stata rivolta in maniera più significativa alla guida in stato di ebbrezza, con l’impiego di etilometro e precursore. Nel corso del fine settimana, le pattuglie dislocate nel territorio, durante i consueti servizi d’istituto, nell’effettuare i vari Posti di Controllo, hanno sottoposto ad accertamento preliminare con precursore, n.3 giovani conducenti su 15, per questi è scattata la denuncia all’A.G. per guida con un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge. Ottimo lo scopo deterrente del servizio effettuato sull’arteria principale del centro cittadino e della SS.17. L’attività di prevenzione e repressione legata al mondo delle sostanze stupefacenti ha consentito ai Carabinieri del NOR della Compagnia CC di Venafro, di individuare due giovani che avevano indosso una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”e “marijuana” ed un coltello a serramanico di una lunghezza di cm. 22 di cui 10 di lama. Per i due è scattato il sequestro della sostanza e il deferimento all’Autorità Giudiziaria di Isernia. I veicoli controllati sono stati 43, persone identificate 45, n. 8 contravvenzioni elevate al C.d.S. e 19 punti patente decurtati per un totale di somma verbalizzata pari a 721,00 euro. Le sanzioni applicate si sono rese necessarie perchè non in regola con le norme sancite dal Codice della Strada, anche in ragione delle ultime novelle normative. Nell’espletamento dei controlli sono state effettuate anche n.3 perquisizioni personali e veicolari. I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Isernia e Venafro proseguiranno con costanza e sono volti in particolare alla prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio, specie furti in abitazione e di autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via, fenomeni per i quali si richiede a tutti i cittadini di segnalare tempestivamente le persone sospette notate e non a distanza di ore se non all’indomani e dall’altro alle vittime di recarsi immediatamente negli uffici competenti per sporgere la denuncia, al fine di agevolare il lavoro dei Carabinieri nell’ipotesi in cui vengano avanzate richieste di dazioni di danaro.