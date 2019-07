Isernia. Minore ubriaco si inventa una lite in famiglia, intervengono i Carabinieri

Nel corso dei normali servizi, i Carabinieri della Compagnia di Isernia, la scorsa notte, attivati dalla Centrale Operativa del numero di emergenza 112, sono intervenuti presso un’abitazione privata dove era stata segnalata una lite in famiglia. Giunti sul posto i militari accertavano che non vi era alcuna lite in corso, ma scoprivano che il minore presente nell’abitazione, visibilmente ubriaco e all’insaputa della madre, molto probabilmente, per attirare l’attenzione su di sé, aveva millantato che si stesse consumando una lite familiare. Sul posto presenti anche gli operatori del 118 per sincerarsi che non vi fossero problematiche sanitarie. I Carabinieri sono sempre attenti alle dinamiche sociali, svolgendo il proprio servizio con la necessaria prudenza e riservatezza, soprattutto quando sono coinvolte le fasce più vulnerabili.