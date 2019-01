Agnone. Fiaccolata e rappresentazione della natività in ricorda di Pina Orlando e le sue bimbe

Una rappresentazione dal sapore amaro, ma al tempo stesso molto sentita, quella proposta dal circolo culturale francescano Camillo Carlomagno di Agnone. Prima di portare in scena la natività nella chiesa Maria Santissima di Costantinopoli, dalla Fonderia Marinelli è partita una fiaccolata fiaccolata in ricordo di Pina Orlando e dei suoi piccoli angeli. Un gesto doveroso, sentito da tutta la comunità, ha sottolineato l’assessore comunale Edmondo Amicarelli. Per la 59esima edizione della natività, l’autore dei testi ha scelto un tema provocatorio. Giorgio Marcovecchio ha infatti affidato a Giuda il ruolo del leggendario quarto re magio. Una platea molto attenta ha seguito e apprezzato la rappresentazione in chiesa, caratterizzata dalla presenza di diversi ragazzi alla prima esperienza. Sono stati tutti promossi a pieni voti. Il loro impegno è stato significativo. E ha permesso anche di lanciare un messaggio: nonostante tutto, nonostante quanto accaduto, bisogna andare avanti e guardare al futuro con speranza, ha commentato Giuseppe De Martino, una delle colonne del circolo culturale agnonese.