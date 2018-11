Isernia. “Il Tratturo”, presentata la ristampa del romanzo di Franco Ciampitti

Tra i romanzi più apprezzati del giornalista e scrittore isernino Franco Ciampitti c’è senza dubbio il Tratturo, una fotografia nitida – probabilmente l’unica – della società agropastorale, scattata mentre si stava incamminando sul viale del tramonto. A cinquant’anni dalla prima edizione, Il Bene Comune Edizioni ha voluto ristampare l’opera di uno dei personaggi più importanti della cultura molisana del XX secolo. Ma non solo, visto che da molti è considerato il padre della letteratura sportiva in Italia. La ristampa del volume è stata presentata durante un incontro organizzato nell’aula consiliare del comune di Isernia. Sono intervenuti: Eugenio Kniahynicki, assessore alla cultura del Comune di Isernia; Sebastiano Martelli, università di Salerno; Giambattista Faralli, saggista; Letizia Bindi, università del Molise; Claudio Struzzolino, presidente CAI di Campobasso. La serata è stata moderata da Isabella Astorri, presidente della Società italiana per i beni culturali.