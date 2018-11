Cucina marinara: al ristorante ‘Da Nicolino’ di Termoli assegnata la Stella della Ristorazione

La Federazione Cooking Show ha fatto tappa a Termoli e ha assegnato una Stella della Ristorazione al ristorante ‘Da Nicolino”, storica attività a un passo dal Borgo antico, da 43 anni di proprietà della famiglia Caruso. A consegnare il prestigioso riconoscimento il priore dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, Michele Cutro, famoso critico gastronomico e musicale che ha recensito migliaia di ristoranti in tutta Italia. Organizzatore di eventi, conduttore di trasmissioni televisive, autore di rubriche, oltre che temutissimo critico, il cavaliere Cutro, partecipa ogni anno anche al Festival di Sanremo. “40 anni di storia culinaria, 40 anni dell’arte di ospitare, 40 anni di presenza assidua sul territorio. Questa è la famiglia Caruso attenta interprete della cucina marinara, fatta di prodotti freschi e capace di esaltare non solo pesci pregiati ma tutto ciò che il mare dona. Qui inizia la meravigliosa storia del brodetto alla termolese, cavallo di battaglia del ristorante dove la sobrietà degli ambienti si sposa con l’ospitalità elegante e semplice”, questa in sintesi la motivazione del riconoscimento, incisa su una pergamena impreziosita da una cornice in vetro sabbiato e consegnata dal Cavaliere Cutro. Un momento di grande emozione per i fratelli Caruso, avviati all’affascinante mondo della ristorazione dal papà Nicolino.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Angelo Sbrocca, che si è detto orgoglioso per un successo che riguarda tutta la città.