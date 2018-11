di FABRIZIO OCCHIONERO

Una Procura organizzata “molto bene” e pronta a continuare il lavoro avviato dai predecessori per dare risposte al territorio con un ruolo di garanzia e un rapporto di piena fiducia con i cittadini. Da qualche giorno Isabella Ginefra è alla guida della realtà frentana. Il nuovo procuratore di Larino ha ringraziato Ludovico Vaccaro e Antonio La Rana per il passaggio di testimone all’insediamento cui erano presenti anche il procuratore generale Guido Rispoli e i rappresentanti del Tribunale, il personale e le forze dell’ordine.

Originaria di Bari, dopo le esperienze come sostituto a Brindisi e nella sua città, dal 2013 ha operato con la direzione distrettuale antimafia, sempre nel capoluogo pugliese.

“Il mio impegno – ha spiegato – è quello che viene richiesto a un Procuratore della Repubblica, di essere sempre vicini al cittadino che chiede il nostro contributo ed essere incisivi per combattere l’illegalità”.

La dottoressa Ginefra sarà affiancata da due donne nel ruolo di pubblico ministero: Marianna Meo e Ilaria Toncini. Una Procura tutta al femminile? “Sono molto contenta dell’accoglienza ricevuta e anche di questo aspetto. Le colleghe sono molto brave e disponibile e, tutti insieme, svolgeremo un bel lavoro”.

Un presidio giudiziario che combatte in prima linea contro lo spaccio di droga ed estorsioni ma non solo. Nel corso degli anni, Isabella Ginefra si è confrontata con ogni tipologia di reato. E rispetto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in un territorio al confine con la Puglia il procuratore capo ha osservato: “Il nostro impegno sarà massimo come lo è sempre stato fino ad ora, facendo parte della Procura di Bari e della Direzione distrettuale Antimafia. Darò il mio contributo, come Procura ordinaria, a tutto quello che sarà necessario per combattere il fenomeno nel territorio. Però, per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose, è competente la Dda, laddove sarà richiesto il nostro contributo saremo pronti a offrirlo”.

Sinergia con le forze dell’ordine definite come delle “colonne per il lavoro di qualità” svolto con professionalità e competenza in ogni situazione. Il nuovo procuratore si è soffermato anche sulla necessità di incrementare le risorse del Tribunale frentano: “Sicuramente è una pianta organica sottodimensionata. Ho già guardato i numeri e l’organico, sia amministrativo che dei magistrati, è inferiore al fabbisogno del territorio. Vedremo in futuro cosa sarà possibile fare e ci batteremo per questo, su questo non c’è dubbio, per dare a Larino e al suo territorio quello che è giusto che venga attribuito”.