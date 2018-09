Fiat-Chrysler verso il nuovo contratto, delegazione Uilm Termoli al coordinamento nazionale di Roma

Si è riunito nella mattinata di oggi il Coordinamento nazionale Uilm di FCA e di CNHI, per preparare il varo della piattaforma di rinnovo del Contratto specifico di lavoro. Ai lavori era presente anche la Segreteria territoriale Uilm di Termoli. Questo il documento finale: “Obiettivo quello di preparare la prossima stagione di confronto sulle prospettive sia occupazionali sia contrattuali.

Il protrarsi dell’attesa per l’assegnazione delle nuove missioni produttive, gli importanti cambiamenti

dei vertici societari, la delicatezza della fase di mercato, la più generale trasformazione dell’industria

automotive a livello globale creano preoccupazioni e interrogativi. Anche per questo la richiesta di

incontri di settore, già avanzata per i motori e le trasmissioni e per Magneti Marelli, non può restare

inevasa, così come si attendono risposte urgenti per gli stabilimenti di assemblaggio.

Il 31 dicembre 2018 scade il Contratto specifico di Lavoro. Il coordinamento Uilm di FCA e di CNHI,

dopo approfondito confronto, dà mandato alla segreteria nazionale di verificare se ci sono i

presupposti per elaborare una piattaforma di rinnovo insieme alle altre Organizzazioni firmatarie del

CCSL, sulla base dei seguenti principi:

– DIRITTI SINDACALI: rafforzare il sistema di informazione e di partecipazione soprattutto a livello

di stabilimento, per poter essere più incisivi e far valere il punto di vista dei lavoratori su temi quali

l’organizzazione del lavoro, le attività di recupero di efficienza da cui dipende anche l’erogazione

del premio, la qualità dei servizi aziendali; rivedere la procedura di raffreddamento in particolare in

materia di sicurezza sul lavoro.

– ORARIO DI LAVORO: da una parte migliorare gli istituti di conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro (quali banca ore, smart working, telelavoro, part time, flessibilità giornaliera, sistema di

programmazione e di fruizione di ferie e di PAR); dall’altra migliorare dal punto di vista retributivo

gli istituti dell’orario di lavoro quali i recuperi, lo straordinario e l’elemento specifico competitività

ciclo continuo da estendere a tutti i lavoratori.

– WELFARE AZIENDALE: rafforzare ed estendere il sistema di sanità integrativa aziendale e

incrementare il contributo aziendale a Cometa; intervenire su materie quali l’anticipo del TFR o gli

sconti per l’acquisto di vetture da parte dei dipendenti.

– INQUADRAMENTO: verificare il sistema sperimentale di inquadramento dei nuovi assunti e più in

generale introdurre forme di controllo del corretto inquadramento professionale.

– FORMAZIONE: rafforzare il sistema di formazione professionale aziendale e migliorare le norme

sul diritto allo studio.

– AUMENTI RETRIBUTIVI: chiedere incrementi retributivi adeguati sia sulla paga base, per

salvaguardare il potere di acquisto, sia sulla paga variabile, per ripartire i risultati di aumento di

competitività conseguiti; confermare, aggiornandolo e migliorandolo specie per i settori per cui è

parso meno adeguato, l’attuale sistema premiale”.