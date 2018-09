Gli studenti molisani tornano tra i banchi di scuola. A Campobasso riapre la Don Milani

di ANNA MARIA DI MATTEO

Sono poco più di 38mila gli studenti molisani che sono tornati tra i banchi di scuola. Un anno scolastico che si apre con i problemi di sempre: edilizia scolastica r dimensionamento. Da Campobasso la nota positiva della riapertura dell’istituto scolastico Don Milani chiuso per quasi due anni perché considerato a rischio dal punto di vista sismico. Questa mattina, genitori ed alunni del popoloso quartiere di Vazzieri sono tornati ad affollare il piazzale antistante la scuola, rimessa a nuovo e non solo, ovviamente, dal punto di vista estetico. Gli interventi eseguiti sulla struttura, secondo i tecnici, l’hanno resa più sicura dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Una buona notizia tra le tante criticità che interessano l’edilizia scolastica di Campobasso. Gli alunni della scuola di Mascione, solo per citarne alcune, continuano ad essere ospitati nei locali della struttura di via Gramsci. Il vecchio edificio sarà presto abbattuto e ricostruito. E si aspetta l’abbattimento e la ricostruzione anche della scuola di via Crispi, chiusa ormai da molti anni. Gli studenti sono ospitati in parte nel nuovo edificio di via sant’Antonio dei Lazzari, in parte nell’istituto Colozza a cui si riferiscono le immagini. I ragazzi si sono radunati nel cortile della scuola, in attesa dell’appello. I primi ad entrare, gli studenti delle prime classi, poi via via le seconde e le terze. Nei loro volti la gioia di ritrovarsi dopo tre mesi di vacanza. Baci, abbracci, sorrisi. Ma c’è anche la preoccupazione per il nuovo anno scolastico appena iniziato e per l’impegno che li attende, soprattutto per quanti dovranno sostenere l’esame di licenza media.Agli studenti e a tutto il personale scolastico sono arrivati gli auguri da parte del presidente della Regione, dell’Ufficio scolastico regionale e del sindaco di Campobasso che nel frattempo è al lavoro per dotare la città di scuole nuove e sicure.