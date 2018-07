Ospedale Termoli, Molinari: “Nessuna chiusura imminente del reparto di Ginecologia. Chiesta la deroga al Ministero. C’è fiducia”

Nessuna imminente chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo di Termoli. Il punto nascita è operativo e garantisce assistenza 24 ore su 24 con grande sacrificio di ginecologi, ostetriche e pediatri in servizio. Che il decreto Balduzzi preveda la soppressione delle unità operative che non raggiungono i 500 parti all’anno, non è una novità, ma da qui, a dire che il reparto del San Timoteo stia per chiudere è falso. La rassicurazione arriva dal primario Bernardino Molinari che ha spiegato come l’Asrem e la Regione si siano già attivate per chiedere una deroga al Ministero. “Così come è stata chiesta e concessa per il punto nascita di Isernia – ha commentato Molinari – non vedo perché non dovrebbe essere concessa anche a Termoli, che solo negli ultimi due anni non ha raggiunto i 500 parti, considerando che c’è stato un calo nazionale nelle nascite”. D’altronde proprio nel reparto del San Timoteo da tempo l’Asrem sta investendo in nuove tecnologie e sistemi di cura, e di recente, approvato il piano di rientro, anche sul personale, con nuove assunzioni. E’ possibile far nascere i bambini con il cosiddetto parto indolore, si effettua l’amniocentesi da ormai 4 anni e la Regione da pochi mesi ha individuato i fondi per la nuova sala parto, che verrà realizzata vicino alla degenze, per una migliore organizzazione. C’è già il progetto, si stanno completando le procedure amministrative. “Sarebbe paradossale investire nel punto nascita e poi chiuderlo” ha commentato ancora Molinari, spiegando che se anche il Ministero, in un remota possibilità, non dovesse concedere la deroga, il processo di chiusura sarebbe lento e graduale, non imminente. Dunque le future mamme possono stare tranquille, al San Timoteo i bimbi continuano a nascere in sicurezza, con la premura e la professionalità che da anni il reparto garantisce.