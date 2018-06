San Giuliano di Puglia. “Il mondo che vorrei”, oltre 500 partecipanti al Concorso ‘I colori della vita’

Una sorta di gioco da tavolo ‘Monopoli’ ispirato al tema del concorso e altre idee originali capaci di sorprendere la giuria e salire sul podio della manifestazione. Solo alcuni esempi per una gara di creatività che negli anni è diventata un appuntamento fisso per centinaia di alunni provenienti dalle scuole del Molise, delle altre regioni e dalle scuole italiane all’estero. Un’iniziativa carica di significato e giunta alla tredicesima edizione con rinnovato impegno e sensibilità su temi di attualità promuovendo il ruolo formativo ed educativo della scuola anche nella diffusione di una cultura dell’inclusione, della sicurezza e dell’amore verso gli altri.

L’opera dell’artista Ursula Manes ha accompagnato la tredicesima edizione del concorso ‘I colori della vita’: “L’infinito spazio celeste dell’anima e un percorso che cerca uno spazio comune, quello della felicità per richiamare tanti valori e coinvolgere le scuole”.

La risposta non è mancata e anche quest’anno sono stati oltre cinquecento gli allievi che hanno partecipato alla gara, nata per promuovere la memoria del crollo della scuola Jovine di San Giuliano e il ricordo dei ventisette bambini e della maestra Carmela Ciniglio, rinnovando un messaggio di speranza e di costruzione di un mondo migliore.

“Il mondo che vorrei” è il tema scelto per questa edizione, ispirato ai valori dell’inclusione, della solidarietà e del bene comune. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala del Museo Multimediale della Memoria del Terremoto, costruito a ridosso di quella che la Protezione Civile Nazionale ha considerato come la scuola più sicura d’Italia, alla presenza delle classi vincitrici, delle autorità, delle associazioni, dei rappresentanti della giuria e di altri ospiti.

Un’opportunità per conoscere e visitare anche la struttura realizzata per ricordare i tragici eventi, promuovere il territorio e buone pratiche di sicurezza e protezione civile. Cinque le sezioni del concorso: elaborato grafico artistico, fumetto, poesia, elaborato multimediale e arrangiamento musicale. Sensibilità, creatività e fantasia nelle varie forme dell’arte aprendosi ai temi che negli anni si sono susseguiti consolidando il ruolo della scuola nella diffusione di importanti valori. Sono state premiate le prime tre opere per ogni sezione e per ogni grado scolastico. Assegnato anche un premio speciale dedicato alla maestra Carmela Ciniglio per un elaborato che si è distinto per aver affrontato il tema proposto in modo originale e approfondito.

Tra le scuole premiate anche la Polonia con la materna “Maria Montessori” di Chorzow, centro già gemellato con Termoli. L’elenco completo sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano all’indirizzo www.omnisantacrocedim.gov.it.

“L’argomento – ha osservato la dirigente scolastica Giovanna Fantetti nella lettera di presentazione e ringraziando tutti coloro che hanno condiviso il progetto e contribuito alla riuscita del concorso – ha aperto uno sguardo sul mondo attuale stimolando la riflessione sulle tante problematiche di natura sociale e di convivenza civile, che emergono dalle scelte dei grandi della Terra e dalle condizioni in cui versano attualmente non poche aree territoriali. Il tema del concorso si è prestato

quindi, attraverso svariati linguaggi espressivi, a far riflettere il mondo della scuola su come sia importante coltivare quelle buone pratiche educative tese a far lievitare passioni, sensibilità, curiosità, creatività, serenità, vitalità per nuovi apprendimenti e nuovi saperi il cui radicamento è possibile solo in un mondo di pace. La pace è infatti un modo di vivere insieme agli altri, nel rispetto della dignità e dei diritti umani di ciascuno”.