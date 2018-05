Il fascino dei giochi on line grazie ad internet e cellulari

I giochi on line beneficiano in modo importante degli sviluppi messi in atto dagli addetti ai lavori e dalla possibilità di giungere in modo semplice e veloce su qualsiasi dispositivo connesso alla rete. Grazie a smartphone e internet, infatti, è possibile giocare on line nei casino vip, o in qualsiasi altro portale che offre titoli affascinanti.

Per quanto riguarda i giochi d’azzardo on line, le sale gioco on line non hanno nulla hanno da invidiare ai casinò reali in termini varietà delle proposte. Dai tavoli verdi con il classico blackjack, alla roulette o le slot machine per chi non ha pure al calcolo, alla capacità di giocare, ma si affida solo alla fortuna. Secondo alcuni dati, la spesa nel segmento del gioco on line nel nostro paese è cresciuta del 34% toccando la cifra di 1,37 miliardi di euro. Casinò games e scommesse sportive, con 569 e 556 milioni di euro, hanno rappresentato la fetta più consistente in termini di spesa, rispettivamente con il 41,3% e il 40,4% del totale. Il gioco on line ha portato complessivamente nelle casse dello Stato 318 milioni di euro, ossia circa un quarto della spesa. Secondo il report, il 48% dei giocatori on line vive al Sud o nelle Isole, il 22% al Centro e il 30% al Nord. La Campania è la regione che detiene il maggior numero di giocatori attivi, pari al 17% del totale nazionale, seguita dalla Sicilia con il 13% e dalla Lombardia con il 12%.

Oggi dunque grazie ad Internet, anche se si sta sotto l’ombrellone, o se si beve un drink in veranda al calar della sera, si possono avere facili accessi a svariati portali dove potersi divertire con le nostre abilità nei giochi con le carte, o anche tentare la sorte con le slot.

Bisogna, però, stare attenti al fattore sicurezza. Dal momento che con Internet si può raggiungere qualunque tipo di sito in tutto il mondo, nulla di più semplice, nelle proprie ricerche, è quella di spulciare dei link o pubblicità di siti stranieri. Questi di certo non hanno il simbolo AAMS (la nostra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), che è per noi una garanzia, basta avere la prova che il sito abbia il riferimento alla propria autorità nazionale equivalente.

I migliori siti di casinò on line, inoltre, non solo offrono giochi interattivi gestiti da algoritmi, ma permettono di interagire con altri giocatori, dal vivo, seppur a migliaia di chilometri di distanza. Ecco qui preservato il fascino della sfida con gli altri giocatori, in tutto il suo naturale evolvere. Dall’abilità nel calcolo delle carte in mano all’avversario, al bluff.

Di questo passo ci troveremo di fronte ad un mondo sempre più rivolto verso il web per quel che riguarda i giochi d’azzardo e non solo, attirando l’attenzione di milioni e milioni di utenti.