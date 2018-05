Per un giorno chi vorrà potrà godersi Venafro dall’alto, ammirare la bellezza dei palazzi e delle chiese del centro storico, la palazzina Liberty rimessa a nuovo e la natura circostante, a partire dagli ulivi secolari che caratterizzano l’area venafrana. Tutto questo sarà possibile grazie a Palmina Giannini, simbolo della lotta alla malattie rare. Per il 2 giugno – nel giorno della festa della Repubblica – ha deciso di affittare un elicottero e consentire a tutti di vivere un’esperienza emozionante. Chiaro l’obiettivo della manifestazione: raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Sarà infatti assegnata una borsa di studio a un giovane ricercatore. L’appuntamento, come detto, è per il 2 giugno, a partire dalle 9, nel piazzale della ex Sotea.