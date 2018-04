Tinte naturali e merletti per rilanciare il polo della moda di Pettoranello

Un progetto tra innovazione e sostenibilità ambientale che si propone di realizzare un grande desiderio: ricreare un “Polo della Moda” a Pettoranello del Molise. Ci si prova con una start up, un percorso progettuale che punta sulle colorazioni naturali e su una delle più importanti tradizioni locali: il merletto a tombolo. I contenuti del progetto sono stati illustrati durante un incontro organizzato al Musec nell’ambito dell’evento “La notte del lavoro narrato”, organizzato in diverse città italiane. Il progetto della start up innovativa – costituita nell’ambito del progetto “Laboratorio Moda Molise” – punta molto sulla riscoperta e la promozione del patrimonio ambientale, culturale e manifatturiero della nostra regione. I tessuti saranno colorati con prodotti della nostra terra, come ad esempio il mosto della tintilia o la cipolla. Altri vegetali saranno coltivati in loco. Anche i fili per i merletti a tombolo saranno colorati con tinte naturali. I colori si ispireranno ai costumi in esposizione al Musec. Un contributo importante al varo di questo progetto lo stando la Lega Cooperative. Per i finanziamenti si farà ricorso al microcredito