Campobasso – Il bilancio all’esame del Consiglio comunale. Opere pubbliche e scuole in primo piano

Approvazione del bilancio di previsione 2018 del Comune di Campobasso. L’appuntamento è fissato per venerdì mattina, dopo l’aggiornamento della seduta di lunedì. Era stato il consigliere Pilone a chiedere la sospensione dei lavori. Ma alla ripresa, è venuto meno il numero legale, costringendo il presidente del consiglio ad aggiornare a venerdì.

Al centro della seduta, dunque, il via libera al bilancio che rappresenta un passaggio cruciale per l’amministrazione Battista. Un documento contabile nel quale in primo piano ci sono le opere pubbliche, in particolare l’edilizia scolastica. Capitoli che assorbono una grossa fetta delle risorse. E poi c’è un buco da 14 milioni di euro. Somma che in parte è il frutto dei mutui accesi dall’amministrazione Battista per l’edilizia scolastica, in parte dell’evasione per il mancato pagamento, da parte dei contribuenti, dei tributi comunali. Intanto l’assessore alle Finanze, Massimo Sabusco, nell’illustrare l’impostazione del documento contabile, ha sottolineato come l’amministrazione non abbia aumentato i tributi, rispetto al 2017, nonostante l’avvio del servizio di raccolta differenziata. La parola passa ora al Consiglio, chiamato a dare il via libera al documento contabile. E l’opposizione annuncia battaglia.