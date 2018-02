Alessandro Di Battista riempie la piazza a Larino: “Schieratevi e date fiducia al Movimento 5 Stelle”

L’ha definita una presa di coscienza collettiva i

n un’Italia in cui non ha più senso parlare di destra e sinistra ma bis

ogna alzare la testa e dare fiducia a quella che Alessandro Di Battista ha definito come l’unica forza politica che non ha responsabilità nella distruzione di questo éaese. L’esponente di spicco del movimento 5 stelle, che non si è ricandidato al Parlamento, ha riempito piazza del Popolo a Larino dove è arrivato a bordo del suo camper per presentare il programma e chiedere il sostegno dei candidati in Molise: A

ntonio Federico e Rosa Alba Testamento alla Camera; Luigi di Marzio e

Fabrizio Ortis al Senato. “A me interessano la gente, i problemi della gente. Sono qui – ha osservato – per parlare con loro di sanità, di diritto al lavoro, di reddito di cittadinanza e ambiente”. E ancora “N

on guardiamo i sondaggi ma alle piazze come questa e al consenso non solo nelle città ma anche nei centri più piccoli e dimenticati – ha aggiunto – con dure cri

tiche al Governo uscente, a Berlusconi e a qu

ello che ha bollato come “un complotto quotidiano

per mettere fuori gioco il Movimento”.

E in tema di governabilità ha marchiato come “letame” la legge elettorale. Una richiesta di fiducia ricordando anche che la minaccia del Movimento 5 Stell e sia “l’astensionismo”.