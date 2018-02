Guglionesi, trattore si ribalta in campagna: agricoltore di 83 anni muore schiacciato

Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 83 anni di Guglionesi che ieri sera è morto schiacciato dal trattore in contrada Morgetta.

Pierino De Curtis si trovava alla guida del mezzo che, per cause da accertare, si è ribaltato e ha travolto in un fosso l’anziano agricoltore.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dell’incidente in campagna.

L’uomo, molto conosciuto in paese, viveva in una casa a poca distanza dal piazzale della rimessa utilizzata anche per veicoli e attrezzature. Lascia due figli.