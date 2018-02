Insieme per far rinascere il centrodestra in Molise. Questo lo spirito dei candidati alla Camera e al Senato di Forza Italia che si sono presentati a Termoli. “Siamo una forza coesa, con un programma unico, agli indecisi dico di venirci a conoscere di persona” ha esordito Nunzio Luciano, candidato al Senato per Forza Italia sul plurinominale. A fare gli onori di casa nella sede di Corso Nazionale il consigliere comunale di Termoli Francesco Roberti. Anna Elsa Tartaglione, coordinatrice regionale del partito, e candidata alla Camera sul plurinominale ha ribadito anche lei l’unità del centrodestra sottolinenado la presenza costante di Forza Italia sul territorio.

Di territorio abbandonato a se stesso ha parlato Ida Romagnuolo, candidata alla Camera sull’uninominale con Noi Con Salvini. Entusiasta Nicola Cavaliere, candidato al proporzionale alla Camera, secondo cui i sondaggi favorevoli stanno dando una spinta ulteriore alla coalizione. “Noi ci mettiamo la faccia, stiamo in mezzo alla gente” ha affermato.