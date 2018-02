Un sindacato in forte crescita, vicino alle esigenze dei lavoratori, decisivo per la soluzione positiva di molte vertenze. La Uiltucs ha celebrato il terzo congresso regionale che ha visto la riconferma, all’unanimità, del segretario generale Pasquale Guarracino. Una promozione a pieni voti, che premia il lavoro portato avanti nei quattro anni di mandato.

A conferma della crescita del sindacato sul territorio,è arrivato anche l’allargamento del gruppo dirigente. Lidia De Benedittis è stata eletta segretaria aggiunta di categoria, subentra Roberto Cordisco, riconfermati Piero Di Pasquo e Giuseppe Miranda. Tesoriere Milena Colamaio.

Un organico dunque pronto a portare avanti la battaglia in difesa dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori in una regione come il Molise alle prese con una gravissima crisi econimica e sociale.

Nel corso dei lavori il sindacato ha tracciato la linea che intende seguire nei prossimi quattro anni. Al centro ci saranno sempre i lavoratori, i loro diritti e le condizioni sul posto di lavoro. Ma sarà necessario continuare ad incidere sulla politica. Fino ad oggi l’attuale classe politica si è compl,etamente disinteressata di settori nevralgici per l’economia regionale: dal commercio al turismo per finire ai servizi. Settori in crisi che in questi anni hanno perso centinaia di addetti. Una situazione drammatica che la UilTucs intende arginare, continuando a presentare le proprie proposte, propostre che ad oggi sono rimaste inascoltate, ignorate.

Ai lavori ha partecipato anche Brunetto Boco della segreteria nazionale che ha avuto parole di apprezzamento per il gruppo dirigente molisano che con il suo lavoro ha creato un sindacato in continua espansione, a tutela dei diritti dei lavoratori.

anna di matteo