Venerdì 2 febbraio p.v., alle ore 12, presso la Libreria Mondadori di via Pietrunto a Campobasso, avrà luogo una conferenza stampa per la presentazione del Manifesto della cultura per il futuro del Molise, pubblicato sul sito internet della rivista culturale il Bene Comune (https://www.ilbenecomune.it/2018/01/22/leggi-e-sottoscrivi-il-manifesto-della-cultura-per-il-futuro-del-molise/).

Il “Manifesto”, scritto a più mani da accademici, esperti ed operatori culturali che collaborano con il Bene Comune, vuole essere una proposta programmatica articolata e concreta agli schieramenti politici che si contenderanno il governo della Regione.

All’incontro con la stampa, fra i firmatari, prenderanno parte:

Bindi Letizia – Antropologa, docente dell’Università del Molise

Caccia Antonietta – Presidente del Circolo della zampogna di Scapoli

Massullo Gino – storico, direttore di Glocale

Antonio Ruggieri – giornalista, direttore de il Bene Comune