L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso pubblica l’avviso per la realizzazione di interventi in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico. I fondi assegnati all’ATS di Campobasso dalla Regione Molise sono pari a 130.266, 71 euro e andranno a finanziare i seguenti interventi: a) assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni; b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher; e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione; f) progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa. I beneficiari delle misure previste sono, dunque, le persone con disturbo dello spettro autistico minori e adulti che, alla data di scadenza dell’avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti in uno dei Comuni dell’ATS di Campobasso: Campobasso – Baranello – Busso – Casalciprano – Castelbottaccio – Castropignano – Duronia – Ferrazzano – Fossalto – Limosano – Lucito – Mirabello Sannitico – Molise Montagano – Oratino – Petrella Tifernina – Pietracupa – Ripalimosani – Roccavivara – Salcito-San Biase – Sant’ Angelo Limosano – Torella del Sannio – Trivento – Vinchiaturo; b) essere in possesso di una certificazione specialistica rilasciata da struttura pubblica ovvero da struttura privata e/o medico specialista convenzionati con la stessa, attestante la diagnosi del disturbo dello spettro autistico. L’accesso al beneficio è ammesso per i progetti individuali o anche per i progetti collettivi a cura degli Enti del Terzo Settore. I modelli di domanda sono disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza di tutti i Comuni dell’ATS di Campobasso, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campobasso, ai seguenti indirizzi: www.comune.campobasso.it (nelle news) e www.ambitosocialecb.it. La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5” entro il 20 marzo 2024 nelle seguenti modalità: a) inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); b) consegnata a mano presso lo Sportello alla persona sito in Via Cavour n. 5 a Campobasso; c) inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it. Per ogni più specifica informazione si rimanda alla consultazione dei documenti pubblicati sul sito www.ambitosocialecb.it