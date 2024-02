Claudio Palumbo vescovo di Trivento nominato da Papa Francesco membro del Dicastero delle Cause dei santi. La notizia arriva dalla Sala Stampa della Santa Sede nell’odierno bollettino, che riportiamo integralmente: “Papa Francesco ha nominato membri del Dicastero delle Cause dei santi i cardinali Miguel Ángel Ayuso Guixot, prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso, e Paul Emil Tscherrig, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino e, i monsignori Cyril Vasil’, arcivescovo-vescovo di Košice per i cattolici di rito bizantino (Slovacchia), Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve (Italia), e Claudio Palumbo, vescovo di Trivento (Italia)”. Al vescovo di Trivento Claudio Palumbo vanno i migliori auguri per l’importante e prestigiosa nomina, un giusto riconoscimento alla sua levatura intellettuale e spirituale.