Campionato italiano Indoor di Pordenone, medaglia d’argento per gli arcieri della Pegasus di Trivento. L’unica formazione molisana al campionato disputato in Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto al suo medagliere un altro ottimo piazzamento: Kaur Ramandeep, Griguoli Deborah e Toscano Sofia hanno conquistato la medaglia d’argento a squadra junior Arco Nudo. Dietro di loro due squadre agguerrite, gli Arcieri del Pine e gli Arcieri villa Guidini, ma le atlete triventine hanno difeso con tutte le proprie forze il secondo posto. Negli archi Compound, Del Castello Domenico Senior Maschile e Griguoli Sara Junior Femminile hanno ottenuto il loro miglior punteggio: rispettivamente 41esimo e 16esima, “ancora una volta l’Associazione sportiva Pegasus ha portato in alto il nome della nostra Trivento – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – una società che ha più volte vinto il campionato italiano e che continua a dare forti emozioni e soddisfazioni. Voglio esprimere il mio ringraziamento agli atleti che si sono distinti, al presidente e al coach, Elio e Pierluigi Fierro, e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per il raggiungimento di questo successo, sappiamo a quali grandi sacrifici sono sottoposti, trattandosi di uno sport non così popolare quale il calcio. Grazie ragazzi per questa ennesima prova di forza e carattere”.