Progetto “Turismo delle radici”, Corallo: una opportunità di sviluppo per Trivento. Di questo parere è il primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, in merito al progetto rientrante nella misura voluta dal Ministero degli Affari Esteri a valere sui fondi PNRR e denominato “Turismo delle radici”. “Come Amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente questo progetto – riferisce Corallo – e la decisione di affidarlo, nella parte dei contenuti e delle azioni, all’Associazione Centro Storico credo che sia stata quella più opportuna. Certamente è un’occasione di rilancio per la nostra economia e per il nostro tessuto sociale, più in generale, faccio l’augurio di buon lavoro ai componenti l’Associazione e tutti coloro che comprenderanno l’importanza dell’iniziativa, condividendola fattivamente”.