La giornata di protesta a Isernia contro le bollette pazze porta a un primo significativo risultato: dopo l’incontro in prefettura tra Emilio Izzo del Comitato “Io non pago” ed il prefetto Franca Tancredi, è stato convocato un tavolo a cui parteciperanno anche il Comune, con il sindaco Piero Castrataro, e i rappresentanti della ICA Creset. Ad annunciarlo è stato lo stesso Izzo, il quale nel pomeriggio ha concluso con un sit-in davanti alla sede dell’ente di riscossione la giornata di mobilitazione contro i balzelli giudicati come non dovuti. L’invito del comitato ai cittadini isernini è a non pagare ancora le ingiunzioni recapitate nei mesi scorsi.

Ingiunzioni di pagamento rese ancora più salate da addebiti ingiusitificati. E’ su questo aspetto che prosegue la lotta del Partito Comunista dei Lavoratori, con il suo presidente molisano Tiziano Di Clemente che ha aderito alla protesta di Io Non Pago.