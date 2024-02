Share on Twitter

Il Carnevale europeo delle maschere zoomorfe e’ una delle manifestazioni più attese dell’anno, per Isernia e per il Molise intero.

L’edizione 2024 ci riserva tante sorprese e tante novità, con maschere dal grande valore antropologico che richiamano tradizioni vicine e lontane. Dodici i gruppi attesi, provenienti dall’Europa, dall’Italia e dalla nostra stessa regione, per un totale di oltre 300 figuranti.

L’evento si svolgerà nelle date dell’evento: 23-24-25 febbraio.

Numerose le iniziative in programma che culmineranno sabato 24 febbraio, alle ore 16, con il GRANDE CORTEO DELLE MASCHERE che sfilerà per le strade e le piazze della città.

“Siamo orgogliosi di ospitare Il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, manifestazione di respiro nazionale ed internazionale, con grandissimi risvolti per il turismo locale. Un grazie speciale agli organizzatori per l’idea e per l’encomiabile impegno.” Le parole del sindaco di Isernia Piero Castrataro