Turismo delle radici, l’Associazione centro storico Trivento orgogliosa del progetto. Il Comune di Trivento ha inoltrato un progetto del bando “Turismo delle Radici”, che riunisce in rete sette Comuni, di cui Agnone è capofila, legandoli con azioni comuni ma declinate secondo le specificità di ogni paese. La nostra associazione- fanno sapere dall’Associazione centro storico – indicata dal Comune di Trivento per scrivere la parte locale del progetto, è orgogliosa di questo riconoscimento da parte dell’amministrazione ed entusiasta di essere parte di una visione strategica di promozione turistica guidata dalla virtuosa Agnone, candidata ad essere Città italiana della Cultura per il 2026. Il progetto è altamente inclusivo e per essere attuato avrà bisogno del concorso di tutte le associazioni, le imprese e le attività commerciali di Trivento. Apriremo le braccia della nostra comunità – chiude la nota dell’Associazione Centro Storico – in modo nuovo e coinvolgente a tutti quei discendenti di triventini che vivono all’estero e che potranno dare nuova linfa all’economia locale. Ed economia significa servizi, investimenti, cura dei luoghi, qualità della vita. Incrociamo le dita! Grazie all’amministrazione comunale per aver creduto in questa preziosa opportunità”.