Cambi al vertice delle due Questure molisane di Campobasso e Isernia. Nel capoluogo arriverà il Dirigente Superiore Cristiano Tatarelli al posto di Vito Montaruli, con decorrenza dal 1 aprile 2024. Nella città pentra invece il Dirigente Superiore Davide Della Cioppa prende il posto di Vincenzo Macrì. Il Primo Dirigente Massimo Passariello invece è stato nominato nuovo Vicario alla Questura di Campobasso. Questa mattina cerimonia di commiato del Questore uscente.

Tatarelli viene dalla Questura di Vibo Valentia, dove ha ricoperto lo stesso ruolo di vertice.

Classe ’65, nato a Lenola in provincia di Latina nel 1996 arriva a Frosinone, dove assume l’incarico di capo della Squadra Mobile.

Nel 2008 diviene dirigente del Commissariato di Formia e nel 2009 assume la guida della Squadra Mobile di Latina fino al 2013, quando, con la nomina a Primo Dirigente, diviene Dirigente del Commissariato di Scampia, a Napoli, fino al 2016, anno in cui raggiunge Latina, con l’incarico di Vicario.

Nel 2019 il passaggio a Milano, nel 2022 in Calabria, a Vibo Valentia.

Della Cioppa proviene invece dalla Questura di Avellino, dove ha assunto l’incarico di Vicario. Per il Dirigente Superiore si tratta di un ritorno a Isernia.

Di 55 anni, sposato con 4 figli, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, nel 1992 è stato assegnato alla Questura di Torino, dove rimase fino ad inizio 1997. Successivamente è stato assegnato alla Questura di Caserta, dapprima alla Divisione Polizia Amministrativa e, dal luglio 1998, nell’agro aversano quale Dirigente del Posto Operativo di Casapesenna, presidio anticamorra instituito nel 1995 dal Capo della Polizia per dare un maggiore impulso alla lotta al famigerato clan dei casalesi. Dal 2003 al 2010 è stato dirigente del Commissariato di Telese Terme in provincia di Benevento, per poi ritornare nuovamente nella provincia di Caserta come Dirigente del Commissariato di Castel Volturno. Nel 2013, promosso Primo Dirigente, è stato a capo della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Isernia dove è rimasto sino al 2015, allorquando iniziava l’esperienza napoletana nei due noti commissariati di Torre del Greco e Vicaria Mercato. Infine nel 2021 il passaggio alla Questura di Avellino come Vicario.