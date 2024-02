La residenza per anziani di Trivento festeggia la ricorrenza di san Valentino. La casa di riposo di via Cappuccini si fa sempre trovare pronta ad ogni occasione, bella o meno bella, è sempre sul pezzo verrebbe da dire. Per la festa degli innamorati, il 14 febbraio san Valentino, gli ospiti della struttura di via Cappuccini, assieme agli operatori, hanno voluto lanciare un bel messaggio a carattere cubitali: con due striscioni allungati sulla parete d’ingresso è ben visibile la scritta “Noi Nonni Siamo Amore” e di fianco il motto, racchiuso in un cuore, “Tutti per uno, uno per tutti”. Non possiamo non fare i complimenti a questa pregevole iniziativa, a questa ennesima lezione di vita che in nostri cari anziani ci regalano.