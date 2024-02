Share on Twitter

Consiglio provinciale di Isernia: sindaci e consiglieri al voto per eleggere i nuovi componenti del Consiglio provinciale di Isernia. Il presidente Daniele Saia ha indetto, con proprio decreto, le consultazioni che si terranno domenica 7 aprile. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio unico costituito presso la sala Consiglio della Provincia.

I componenti del Consiglio provinciale sono – come noto – eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia di Isernia in base all’anagrafe elettorale.

Possono essere eletti sindaci e i consiglieri, in carica il giorno delle elezioni, dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia.

L’elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5).

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale accertato al 35° giorno antecedente quello della votazione, e risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni antecedenti la data delle votazioni,

Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014. Le liste dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Isernia con sede in via Berta dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 17 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 18 marzo.