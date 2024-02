Share on Twitter

Anche gli ospedali molisani hanno aderito alla campagna di prevenzione cardiovascolare ‘Cardiologie Aperte 2024’. Iniziativa che ha riscosso già nella prima giornata una notevole partecipazione di cittadini, che già da giorni si erano prenotati per il proprio screening gratuito di valutazione del rischio cardiovascolare . Alta l’adesione a Isernia per la campagna promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore Hcf Onlus dei Cardiologi Ospedalieri Italiani Anmco, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare.

Tre giorni dunque all’insegna dei ‘controlli’, per tutelare la propria salute. Una grande occasione offerta gratuitamente a tutti i cittadini che lo desiderano, e rappresenta un caposaldo della prevenzione cardiovascolare che l’Associazione porta avanti da oltre 18 anni.

La campagna di prevenzione prevede altre due giornate, il 15 e il 16 febbraio, con medici a disposizione della cittadinanza.