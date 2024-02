Tanta paura, questa notte a Termoli, in via Padova, a causa di un incendio divampato in un’autorimessa, all’interno di una palazzina nella zona di Porticone. I vigili del fuoco, allertati intorno all’una, hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. I residenti dell’edificio sono stati evacuati per questioni di sicurezza e hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni solo dopo che l’intervento è stato completato e l’edificio è stato messo in sicurezza. Sul posto sia i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che la squadra di Santa Croce di Magliano, che hanno domato e spento le fiamme fino alle quattro del mattino. Tre auto sono state distrutte nell’incendio, ma la dinamica è ancora al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi, che proprio questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo per i rilievi del caso.