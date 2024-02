Il 14 febbraio pensa al tuo cuore e non solo per celebrare San Valentino. Ricorre, infatti, proprio nel giorno in cui si celebra l’amore la Giornata mondiale delle cardiopatie congenite. Si tratta di un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da alterazioni strutturali del cuore e dei grossi vasi, causate da una anomala formazione e sviluppo durante le prime settimane della vita embrionale.

E la salute del cuore è strettamente legata alla salute della bocca. A ribadirlo sono le Linee guida dei cardiologi per la Profilassi delle endocarditi, infezioni del rivestimento interno delle strutture del cuore, che in molti casi possono originare proprio da batteri presenti nella bocca. L’endocardite è una malattia che nel 2019 ha fatto più di 66.000 morti nel mondo, in Europa ci sono stati quasi 14 casi ogni 100.000 persone. “Molto spesso, è il cavo orale la porta di ingresso dei batteri nel sangue– precisa il dottor Cristiano Carlozzi, direttore sanitario di Odontosalute Isernia –. Gran parte delle endocarditi sono causate da un gruppo di streptococchi che si trovano sui denti e sulle gengive e che possono entrare in circolo nel sangue attraverso manovre come estrazioni dentali, chirurgia orale, terapie canalari, levigature per i radicolari e pulizie professionali dei denti. Il rischio c’è anche nelle manovre di igiene domiciliare, quando si passa il filo interdentale ad esempio o se si spazzolano i denti in maniera così forte da causare sanguinamento”.