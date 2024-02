Utenze domestiche, il Comune di Salcito apre lo “Sportello Amico”. L’Amministrazione comunale di Salcito, assieme ad una società di brokeraggio energetico, ha aperto lo Sportello Amico per l’assistenza ai cittadini utenti, soprattutto anziani e per chi è poco pratico di internet e bollettazione, al fine di dare le più precise informazioni sulle compagnie elettriche e gas. Il servizio è totalmente gratuito, tutti i mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso l’Info point in piazza Michele Pietravalle. “Ancora un altro servizio sociale voluto dalla nostra amministrazione comunale – fa sapere il sindaco Giovanni Galli – per stare sempre al fianco dei nostri cittadini, in special modo di coloro che hanno maggiori difficoltà”.