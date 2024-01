Opere pubbliche, la Giunta regionale assegna 200mila euro a Trivento per la messa in sicurezza della strada di Pontoni. Nella seduta di ieri, martedì 30 gennaio, l’esecutivo regionale ha stanziato l’importante finanziamento per il Comune trignino. “Il 29 dicembre 2023, a cavallo delle feste natalizie – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – ho fatto richiesta ufficiale al Presidente Roberti di questi fondi, per intervenire sui collegamenti di contrada Pontoni. Abbiamo avuto l’ufficialità dei fondi e di questo ne siamo soddisfatti e ringraziamo la Giunta regionale, in particolare il Presidente Roberti e l’Assessore Marone. Voglio anche ringraziare il mio gruppo politico e la struttura comunale. È un risultato di squadra e così continueremo a lavorare – aggiunge Corallo – al fine di risolvere altre emergenze: sappiamo che il nostro territorio è particolarmente fragile, i movimenti franosi sono molteplici, ma la nostra attenzione rimarrà sempre costante e continueremo ad impegnarci affinchè si potranno aprire ulteriori cantieri per la messa in sicurezza e il ripristino della nostra viabilità, del centro urbano e del vasto territorio. A tal proposito – conclude Corallo – annuncio che a breve inizieranno i lavori per la viabilità di Casale san Felice – Sant’Aniello; Montelungo – Serraconi; Maiella”.