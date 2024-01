“Non vediamo l’ora di iniziare i lavori di costruzione di questo straordinario impianto nei prossimi mesi e di avviare la produzione nel 2026. La Gigafactory di Termoli sarà una pietra miliare di Acc e del suo obiettivo di fornire batterie innovative e sostenibili per la mobilità del futuro”, sono le dichiarazioni scritte in una nota proprio della società che si occuperà della costruzione della gigafactory di Termoli che per Acc “e’ un investimento strategico in quanto – è scritto ancora nella nota – ci consentirà di soddisfare la crescente domanda di batterie ad alte prestazioni e sostenibili per i veicoli elettrici.

Il progetto, parola di Automotive Cells Company – creerà inoltre significativi benefici economici e sociali per la regione Molise e per l’Italia nel suo complesso, rappresentando oltre 2 miliardi di euro di investimenti e creando almeno 1.800 posti di lavoro entro il 2030″.

Queste parole a commento dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e una delegazione della società, guidata dall’amministratore delegato Yann Vincent.

Anche il Presidente della Regione, Francesco Roberti e l’assessore Andrea Di Lucente hanno il management di Acc che ha illustrato i prossimi passi.

“Aver scelto dal 2022 Termoli come sede della prima Gigafactory in Italia, è una sfida unica, di gran lunga incredibilmente stimolante – ha detto il governatore – per tutto il tessuto produttivo del territorio. La Regione Molise, dal canto suo, rinnova il suo impegno”. Soddisfatto anche l’assessore Di Lucente: “Supportare un progetto così ampio e di prestigio sarà – ha detto – la grande sfida dei prossimi anni, sia come Regione che come assessorato alle Attività Produttive. Già in questi mesi abbiamo avviato un percorso di semplificazione dei procedimenti e delle norme regionali per agevolare l’arrivo di nuove attività produttive in Molise”.

Acc e’ la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies incaricata di realizzare tre Gigafactory in Europa, la prima in Francia – gia’ inaugurata – la seconda in Germania e la terza proprio a Termoli, nella fabbrica Stellantis. Sarà – sostiene Acc – uno dei più grandi e avanzati impianti di produzione di batterie in Europa”.

Il ministro Urso ha espresso nuovamente il suo impegno a contribuire al successo e alla futura competitività della gigafactory italiana, ora che i lavori di costruzione sono in fase di avvio.