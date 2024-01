La Rete della Sinistra scende di nuovo in campo in vista delle elezioni amministrative a Termoli. Dopo l’impegno di 5 anni all’opposizione, vuole continuare le battaglie su urbanistica e trasporto urbano, a tutela del verde, per la sostenibilità e la mobilità elettrica, oltre che l’edilizia sociale.

In conferenza stampa Marcella Stumpo e Pino D’Erminio hanno tracciato il bilancio di quanto fatto e sintetizzato il programma previsto.

E l’apertura è a tutte quelle forze che si oppongono alla destra. Iniziando a parlare di programmi e non di primarie.

“Ci si impegni – ha detto Pino D’Erminio – su iniziative specifiche. Ne abbiamo individuate 32 importanti da portare avanti e di queste 13 sono ineludibili, ma c’è apertura al dibattito”.

Ribadita la contrarietà allo sbancamento – hanno detto – dell’area di Pozzo Dolce. Su ambiente e decoro urbano – ha aggiunto D’Erminio – il parco comunale va rivalutato così come il teatro verde.