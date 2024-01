La luce si accende sull’ospedale San Timoteo di Termoli con due provvedimenti concreti: coinvolti due reparti da tempo al centro di timori e incertezze.

L’Asrem ha pubblicato due bandi di concorso. Uno per il conferimento di direttore del reparto di Cardiologia ed Emodinamica, divenuto unità operativa complessa e l’altro bando per il nuovo vertice di Ostetricia e Ginecologia.

Potrebbe essere questo un segnale che incoraggia il futuro dell’ospedale di Termoli, lo rende più attrattivo ai professionisti del settore che negli ultimi tempi o hanno faticato a scegliere il San Timoteo per prestare servizio, o addirittura rinunciato.

I due reparti attenzionati dal provvedimento hanno fatto parlare negli ultimi anni. Dagli appelli portati avanti soprattutto da tante mamme, per mesi a sostegno del punto nascite, fino all’attenzione massima, ancora esistente, su Emodinamica a singhiozzo. La decisione dell’Asrem è certamente un passo in avanti.