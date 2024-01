Si è svolto domenica 14 gennaio ad Isernia il primo torneo “Marinelli” di scacchi. La manifestazione, che si è tenuta nei locali del teatro “Proscenio”, è stata organizzata dall’Associazione scacchistica “Scacco Matto” di Isernia in collaborazione con la “Felix Software” su iniziativa del giovane scacchista isernino Armando Marinelli. Il torneo si è giocato su sei turni. In ogni partita i giocatori avevano a disposizione ognuno dieci minuti di riflessione e tre secondi di incremento per ogni mossa. Sono stati 30 i partecipanti. Presenti quasi tutti i migliori scacchisti molisani, con gli ultimi tre campioni regionali – Iadicola, Terzano e Petruccioli – ai nastri di partenza. Tra gli iscritti anche alcuni forti giocatori classificati provenienti da fuori regione come Antonio Bottega da Vasto, Alessandro Zimbardi da Avellino e Giovanni Iandolo da Benevento. Tre giocatori alla fine del torneo hanno totalizzato cinque punti su sei: Sorbo, Iadicola e Petruccioli. La vittoria finale è andata per spareggio tecnico al giovane Stefano Sorbo, quindicenne portacolori del circolo scacchi “Monforte” di Campobasso che ha avuto la meglio su Giancarlo Iadicola, venafrano tesserato per il circolo “L. Pilla” di Venafro, e su Antonio Petruccioli, jelsese, fresco campione regionale, candidato maestro e storico scacchista del circolo “Monforte, numero uno del ranking del torneo. Al quarto posto con 4,5 punti Roberto Paolone del circolo “L. Pilla” di Venafro. Il giovane Armando Marinelli, anche lui tesserato per il circolo venafrano, si è piazzato quinto con 4 punti precedendo per spareggio tecnico nell’ordine Alberto Zacchia, Francesco Terzano, Elia Tirro e Antonio Bottega. Oltre ai primi tre assoluti, sono stati premiati anche il miglior under Armando Marinelli, i migliori due della fascia compresa tra i 1.400 e i 1.600 punti e sono risultati Roberto Paolone ed il giovanissimo Alberto Zacchia, i migliori due della fascia al di sotto dei 1.400 punti elo che sono stati Mario Di Pietrantonio e Alessandro Rossi e anche gli ultimi due classificati del torneo, Giovanni Milano di Isernia e Nicandro Fusco di Venafro, classificatisi rispettivamente 29° e 30°, che hanno vinto un panettone.

Classifica finale (primi quindici)

Pos. nome. punti

1. Stefano Sorbo. 5.0

2. Giancarlo Iadicola. 5.0

3. Antonio Petruccioli. 5.0

4. Roberto Paolone. 4.5

5. Armando Marinelli. 4.0

6. Alberto Zacchia. 4.0

7. Francesco Terzano. 4.0

8. Elia Luigi Tirro. 4.0

9. Antonio Bottega. 4.0

10. Alessandro Zimbardi. 4.0

11. Nazzareno Carideo. 3.0

12. Mario Di Pietrantonio. 3.0

13. Giovanni Iandolo. 3.0

14. Alessandro Di Salvo. 3.0

15. Duilio Varricchio. 3.0